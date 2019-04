Vorsitzende bestätigt : „Praktikantinnen“ wechseln in den kfd-Vorstand

„Praktikantinnen“ wechseln in den kfd-Vorstand

Sonsbeck Renate Hegmann bleibt Vorsitzende. Drei neue Besitzerinnen verstärken das Team.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl des neuen Vorstandes. Die Wahlleitung übernahm Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam. Sie bedankte sich beim gesamten Vorstandsteam und bei Britta Kinner, die im Juni 2018 aus privaten Gründen aus dem Team ausgeschieden ist, für die geleistete gute Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Sie teilte mit, dass drei „neue“ Damen im kfd-Vorstand ein „Praktikum“ absolviert haben und bereits an den jüngsten Vorstandssitzungen teilgenommen hätten. So stellten sich die bisherigen „Praktikantinnen“ ebenfalls zur Wahl als Mitglieder im Vorstandsteam.