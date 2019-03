Sonsbeck : Volle Regale für leere Portemonnaies

Edith Wigge (v.l.), Jutta Mader, Karin Matenaers und Hildegard Dohmen bilden das Team der Kleiderkammer. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Das Team der Kleiderkammer der Pfarrcaritas Sonsbeck hat für jeden etwas im Angebot – und für alle ein offenes Ohr.

Ein Morgen in der Kleiderkammer der Pfarrcaritas im Haus St. Maria Magdalena an der Herrenstraße. Vier Damen sortieren in einem 35 Quadratmeter großen, hellen Raum Kleidungsstücke in die Regale, hängen Jacken und Blusen auf Bügel, die sie vorher aus einem Karton und diversen Tüten herausgezogen haben. Kleidungsstücke, die Sonsbecker vorbeigebracht haben, damit sie an Menschen weitergegeben werden, die nicht auf der Sonnenseite leben. Menschen, die jeden Cent zwei Mal umdrehen müssen, bevor sie ihn für ein notwendiges Paar Schuhe oder die warme Jacke ausgeben und dafür auf den Liter Milch verzichten.

Immer donnerstags und an jedem ersten Samstag im Monat ist die Kleiderkammer der Pfarrcaritas von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Edith Wigge (66), Jutta Mader (51), Hildegard Dohmen (66) und Karin Matenaers, mit 79 Jahren die Älteste im Frauen-Bunde, wechseln sich mit der Arbeit ab. Sie machen das ehrenamtlich, stehen in der Regel zu zweit in der neuen Kleiderkammer im neuen Pfarrheim. Manchmal legt Jutta Mader auch eine Sonderschicht ein, wenn jemand angerufen hat, der gerade einen Haushalt auflösen muss und gut erhaltene Kleidung abzugeben hat. Die wird dann erst einmal gesichtet, jedes einzelne Stück unter die Lupe genommen. „Manche Sachen können wir wirklich nicht mehr guten Gewissens verkaufen, weil sie nicht mehr in Ordnung sind“, sagt Edith Wigge. Die kommen dann in Altkleidersäcke.

„Ach, die nehmen Sie mal so mit“, wiegelt Edith Wigge ab, als eine Mutter zwei Euro für das dringend notwendige Paar Schuhe für eines ihrer Kinder auf die Theke legen will. Die Mutter kommt regelmäßig zur Kleiderkammer, genau wie die ältere Dame, die sich eine warme Daunenjacke ausgesucht hat. Die Kleiderkammer in Sonsbeck ist gut gefüllt, die Sachen sind nicht teuer. Sie sei absolut notwendig, weil es „immer mehr Menschen gibt, die arm sind“, sagt Edith Wigge. Und es gibt immer mehr Menschen, die kaum getragene Kleidung nicht mehr einfach wegwerfen, sondern zur Kleiderkammer der Pfarrcaritas bringen.

Die Damen freuen sich über jede Spende. Alles, was sie einnehmen, kommt Menschen zugute, die in Not sind. Klassisches Beispiel ist die Witwe mit der kleinen Rente, deren Waschmaschine plötzlich kaputt geht. Oder die Familie mit vielen Kindern, von denen eines zur Erstkommunion geht und natürlich auch ein schönes Kleid oder einen Anzug tragen möchte. Da springt die Pfarrcaritas ein, unbürokratisch. Zwölf Frauen gehören zum Team, sie treffen sich einmal im Monat im Pfarrheim, um zu besprechen, wer wann wen besucht. Denn auch das gehört zu ihren Aufgaben: Sich um Menschen zu kümmern, die alleine, einsam sind. Die sich freuen, wenn mal jemand zu Besuch kommt.

Um Punkt 11 Uhr lassen die vier Damen in der Kleiderkammer den Griffel fallen, da kann kommen, was und wer will. Dann holt eine die Pralinenschachtel aus dem Schrank, „unser 11-Ührken“, erzählt Karin Matenaers und lacht. Auch Werner Peters, Hausmeister im neuen Pfarrheim, steht dann in der Tür, greift in die Schachtel. Für jeden gibt es eine Praline, dann wird die Schachtel wieder verstaut.