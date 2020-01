Schulausschuss in Sonsbeck : Viele Hürden bei Erweiterung des katholischen Kindergartens

Sonsbeck In der Sonsbecker Schulausschuss-Sitzung wurde deutlich: Bei der Kinderbetreuung, in der Grundschule und dem Offenen Ganztag herrscht Raumnot.

Kindergarten-Erweiterung Ob es zeitnah etwas mit der baulichen Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Maria Magdalena an der Spülstraße wird, wollte die Politik wissen. „Ganz sicher nicht“, musste Pfarrer Günter Hoebertz im Ausschuss für Schule und Generationen vermelden. „Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Hürden gibt, wenn man nur Mal etwas anbauen möchte“, ergänzte er. Die Politiker zollten dem Geistlichen Respekt, dass er trotzdem für die Katholische Kirchengemeinde hartnäckig das Ziel verfolge, mehr Platz zu schaffen, unter anderem für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Im katholischen Kindergarten habe man jetzt übrigens eine vierte Gruppe einrichten können, ein paar Plätze seien hier momentan noch frei.

Aktionen Fronleichnam gibt es in diesem Jahr wieder eine Prozession in Sonsbeck. Start ist am Kastell. Mit den Maltesern will die Kirchengemeinde einen „Letzte-Hilfe-Kursus“ anbieten. Eine weitere Idee ist es, einen Förderverein Gerebernus-Kapelle zu gründen und ein Fest an der Kapelle zu feiern.