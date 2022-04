„75 + 1 Jahre Freiheit“ : NRW adelt Sonsbecker Heimatprojekt

Sonsbeck Das NRW-Heimatministerium hat bekannt gegeben, wer die Landesheimatpreise gewinnt. Unter denen, die ausgezeichnet werden, gehört auch der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck. Für das Projekt „75 + 1 Jahre in Freiheit“ erhält er einen Sonderpreis.

Die Arbeit des Vereins für Denkmalpflege Sonsbeck findet auch landesweit Anerkennung: Für das Projekt „75 + 1 Jahre Freiheit“ werden die ehrenamtlichen Mitglieder mit einem Sonder-Heimatpreis ausgezeichnet, wie das zuständige NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung am Donnerstag mitteilte. In ganz Nordrhein-Westfalen werden insgesamt sieben von weit mehr als 200 Projekten gewürdigt.

Wie aus der Begründung hervorgeht, hat sich die Jury eingehend mit dem Sonsbecker Projekt auseinandergesetzt. Dem Sonsbecker Verein sei es damit trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gelungen, das Interesse an Heimatgeschichte nicht abreißen zu lassen, er habe sogar neue Kompetenzen entwickelt und die eigene Arbeitsweise neu ausgerichtet, lobte die Jury. Der Verein für Denkmalpflege habe die einzigartige Ortsgeschichte eindrücklich ins Internet gebracht und die Gemeindebevölkerung angeregt, die Freude an Heimatgeschichte und Heimatgeschichten im Netz zahlreich zu teilen. „Spannende und originelle Ideen wie der digitale Adventskalender, Kurzfilme und eine Fotoposterausstellung in den örtlichen Schaufenstern ermöglichten es, Heimat-Geschichte in verschiedenen Formaten für alle Altersgruppen seriös, interessant und dabei leicht verständlich zu erzählen“, urteilte die Jury. „Wer so umfang- und kenntnisreich Projekte in herausfordernder Zeit umsetzt, der hat wahrlich einen Heimat-Sonderpreis des Landes verdient.“