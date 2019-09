Tag des Geotops : Verein für Denkmalpflege erkundet Geo-Wanderweg

Sonsbeck Bei der Wanderung zum Tag des Geotops geht es um die erdgeschichtliche Entwicklung der Hügellandschaft am Niederrhein.

Der Geo-Wanderweg schlängelt sich auf einer Länge von rund eineinhalb Kilometern durch die Sonsbecker Schweiz am Gemeindegebiet entlang. Sechs Schautafeln sowie Bohrprofile und typische Gesteine erläutern den Wanderern gleichzeitig die erdgeschichtliche Entwicklung dieser Hügellandschaft am Niederrhein.

Zu einer geführten Tour über den Geo-Wanderweg lädt nun der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck am Tag des Geotops am Sonntag, 15. September, ein. Die rund zweistündige Wanderung beginnt um 14 Uhr und führt vom Römerturm am Dasssendaler Weg zum Aussichtsturm auf dem Dürsberg. Auch wenn der Aussichtsturm derzeit nicht begehbar ist, hat man vom Dürsberg aus einen sehr guten Rundblick über weite Teile des Niederrheins. So kann man von dort auch eine bogenförmige Struktur sehen, die den Endstand einer Gletscherzunge markiert. Die Wanderung führt außerdem über den im Jahr 2012 eröffneten Findlingsweg zum Ausgangspunkt zurück.