Bernhardine Nobis aus Sonsbeck feiert runden Geburtstag Ein Landkind wird 100

Gefeiert hat Bernhardine Nobis schon immer gerne. Sie kann sich noch gut an die Tanzabende jeden Samstag in der Gaststätte Peuten in Birten erinnern (später Hof von Holland). Schließlich hat sie dort auch ihren Ehemann kennengelernt. Und auch mit ihren Mädels von der Landfrauenvereinigung, der Katholischen Frauengemeinschaft und ihrem Damen-Kegelklub war sie immer auf Achse. Ein Fest wie in diesen Tagen hat aber selbst die aufgeweckte Sonsbeckerin noch nie erlebt. Eine Jahrhundert-Party kann man wohl sagen. Denn Bernhardine Nobis ist am Freitag 100 Jahre alt geworden. Und um alle Gratulanten überhaupt zuhause unterzubekommen, wurden die Feierlichkeiten gleich auf zwei Tage verlegt.