Netzwerk-Treff im Waldrestaurant Höfer Unternehmer treffen sich zum Business-Lunch in Sonsbeck

Der Verband Aktive Unternehmen am Niederrhein (AAN) lädt am Donnerstag, 9. November, um 12 Uhr zum nächsten Business-Lunch ein. Im Waldrestaurant Höfer, Graf Haeseler Weg 7, in Sonsbeck sollen sich Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Region austauschen und netzwerken können. Neben einem Mittagessen erwarten die Interessenten auch drei kurze Vorträge mit drei Referierenden als Inspiration für die tägliche Arbeit.