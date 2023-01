Sonsbeck Unplugged Große Show auf kleiner Bühne

„Wir waren mal in Xanten vor vielen Jahren und dachten uns: Sonsbeck ist doch viel schöner.“ Über diese Aussage von Jan Becker, ausgesprochen beim wundervollen Unplugged-Konzert mit vier Bands am Samstagabend im Kastell, lässt sich vielleicht streiten. In einem Punkt hat der Sänger und Gitarrist des Duos Jagular allerdings recht: In der kleinsten Gemeinde des Kreises Wesel wird auf dem kulturellen Sektor deutlich mehr geboten als in vielen anderen, größeren Kommunen. Dafür sorgt seit 2016 der Verein Sonkult.