Kartenvorverkauf ist gestartet Sonsbeck Unplugged kehrt heim

Threepwood ’N Strings aus dem Ruhrgebiet stehen für mitreißenden Indie-Folk, der ab vom Mainstream auch mal auf den Strömen zwischen Pop, Country und Balkan-Beats treibt. „Tanzbar, ehrlich und mit einem Hang zu Deeptalk am Lagerfeuer klingt die Band wie ein Roadtrip mit Freunden: In jedem Fall eine gute Zeit“, werben die Veranstalter. Nach dem Debütalbum „The Kingdom of Yours“ (2017), hunderten Auftritten im In- und Ausland und mehr als 300.000 Streams auf Spotify veröffentlichte die Band 2021 ihr Album „Beyond the Shore“.