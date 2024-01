Sonsbeck unplugged Akustik-Fans feiern im lauschigen Wohnzimmer-Ambiente

Sonsbeck unplugged steht für lauschige Atmosphäre im Stehlampenlicht, für entspannte, handgemachte Musik, die ohne Kabelgewirr an zig Steckdosen auskommt. Der Charme der Konzertreihe des Vereins Sonkult begeistert besonders Musikfans, die ihren Acts ganz nahe komme wollen. Im achten Jahr stehen mit Musik Harry Shelter, For The Kitchen, Georg Zimbehl und Lapplaender wieder Künstler aus der Region auf der Bühne, die am Samstag, 27. Januar, einen emotionalen Abend versprechen.