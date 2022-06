Sonsbeck Unplugged : Ein Konzertabend mit viel Gefühl

Beim Unplugged-Konzertabend in Sonsbeck traten unter anderem Jan Mark (Gesang, Gitarre), Volker Kamp (Gesang, Bass) und Gert Neumann (Gesang, Guitar) mit ihrer band Stringray auf. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Erstmals fand die Konzert-Reihe Sonsbeck Unplugged unter freiem Himmel statt: Drei Bands und eine Solokünstlerin spielten an der Gommanschen Mühle. Die mehr als 300 Besucher waren begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

Der noch recht junge Sonsbecker Kulturverein „Son’Kult!“ kann schon auf viele gelungene Veranstaltungen zurückblicken. Das Unplugged-Konzert, das am Samstagabend als Open-air-Event an der Gommanschen Mühle stattfand, wird gewiss als eine der besten Veranstaltungen in die Vereinsgeschichte eingehen. Die mehr als 300 Besucher wussten nicht nur die Atmosphäre und die Bands zu schätzen, auch für den Ort und das Event an sich gab es viele Worte der Begeisterung, der Freude und der Dankbarkeit. „Endlich wieder Livemusik“, sagten zum Beispiel Barbara und Gregor Joosten. „Die Kulisse ist der Hammer“, schwärmte Detlef Betjes. Guido Broekmans und Thomas Loeffen fassten ihre Anerkennung mit den Worten zusammen: „Eine tolle Veranstaltung mit klasse Bands und super Gästen!“

Die Singer-Songwriterin Kira Hummen hatte den Abend eröffnet. Sie eroberte mit ihren selbst geschriebenen und sogar selbst produzierten Songs im Indiepop- und Soulstyle die Bühne. Aus ihrem neuen Album stellte Hummen die Auskopplung „My body is The Only Place“ in aller Bescheidenheit, aber auch mit großem Charme vor. Es sei ein Song für die körperliche Selbstbestimmung und das Recht auf Sicherheit im eigenen Körper, sagte die junge ehemalige Gymnasiastin aus Geldern, die Popmusik an der Folkwang Universität der Künste studiert hat und jetzt deutschlandweit auf Tour geht. Gekonnt begleitete die Künstlerin sich selbst auf der Gitarre und brachte die Sounds der Band, die sie auf ihren Touren begleiten, als Loopstation mit ein. „Von ihr werden wir gewiss noch viel hören!“, sagte Olaf Broekmans, der wie bei allen anderen „Son’Kult!“-Veranstaltungen als Moderator auftrat.

Info Ein Verein zur Belebung des kulturellen Lebens Gründung Der Verein Son’Kult! wurde 2016 gegründet. Sein Ziel ist die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten, Kabarett, Lesungen, Kleinkunst, Vorträgen oder Ausstellungen, um das kulturelle Leben in Sonsbeck zu bereichern. Derzeit hat der Verein 110 Mitglieder. Veranstaltungen Seit der Gründung wurden schon mehr als 20 Veranstaltungen organisiert, im Frühjahr zum Beispiel regelmäßig der Konzertabend „Sonsbeck Unplugged“ mit Künstlern aus der Region, die ihre Songs auf ursprüngliche Weise präsentieren. Im Herbst gibt es „Rock’Son“, bei dem Künstler Songs covern.

Anschließend präsentierte die Grupp Mark Bennett & Friends einen Mix aus eigenen und klassischen Folk-, Pop- und Rockstücken. An diesem Abend gehörten Bennett selbst, der Percussionist Tobias Suchardt und der Gitarrist Frank Sandfort zur Band. Eines der emotionalsten Lieder, das Bennett mit dem Titel „Perfect timing“ anmoderierte, brachte von der Stimmung und vom Inhalt her die positive Einstellung der Musiker dem Leben gegenüber in überzeugender Form dar.

Dritter Act an diesem Abend war die Coverband Stringray. Sie ließ beim Publikum mit Hits der vergangenen 40 Jahre Erinnerungen an die Jugend wach werden. Die Titel „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis und „A horse with no name“ von America gehörten zu den Titeln, an die sich so mancher Besucher und so manche Besucherin nur allzu gern erinnern ließen. Ohne Zugabe ließ das Publikum die Band nicht von der Bühne gehen. Auch der Schlussact, den die vier Musiker von „Mangoo Factory“ spielten, wurde mit viel Applaus und einem lauten Wunsch nach einer Zugabe bedacht. Mit dem Repertoire, zu dem nicht nur deutsche, sondern auch englische und ein spanischer Titel gehörten, überzeugte vor allem die Sängerin mit ihrem rauchigen Artpop-Sound. Im Schatten der Mühle erlebte ein begeistertes Publikum einen wunderbaren Konzertabend, der bis tief in die Nacht ging.

(hvh)