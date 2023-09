Grundschule in Sonsbeck Diese Turnhalle sorgt für ein prima Klima

Was die energetische Sanierung der Turnhalle an der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule in Sonsbeck angeht, war lange Zeit „der Wurm drin“, wie der Volksmund sagt. Eigentlich waren die Arbeiten bereits im Februar abgeschlossen gewesen und die Sportstätte hätte ihrer Bestimmung übergeben werden sollen. Eigentlich. Denn was noch fehlte, waren die Rolltore für die Geräteräume, und deren Lieferung zog sich hin.