Sportabzeichentag in Sonsbeck Von klein auf sportlich

Unter dem Motto „Sonderaktion 2024 im Kibaz“ (Kinderbewegungsabzeichen NRW) bot die Turnabteilung auch ein attraktives Bewegungsangebot für Kinder unter sieben Jahren an. An zehn Bewegungsstationen konnten die Kleinsten zwischen drei und sechs Jahren beim Hüpfen und Springen, Balancieren, Bauen und Merken ihr Talent und Geschick beweisen. „Mit dem Kibaz-Angebot sollen die Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und Sport begeistert werden“, so die Turnfreunde. Gefördert wurde das Angebot von der Sportjugend NRW und der AOK. Zur Belohnung gab es für die Kids eine Urkunde mit Medaille und ein kleines Präsent.