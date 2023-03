Ausgleich ohne Steuererhöhungen Sonsbecker Haushalt trotz Miesen einstimmig verabschiedet

So recht erinnern konnte sich im Sonsbecker Rat niemand daran, wann der Haushalt zuletzt einstimmig verabschiedet worden war. „Das muss schon ganz weit zurückliegen“, sagte Matthias Broeckmann als Vertreter des Bürgermeisters lachend. „Ein historisches Ergebnis“, ergänzte er. Während die Oppositionsfraktionen die Etatentwürfe der vergangenen Jahre stets geschlossen abgelehnt hatten, gaben sie in der Sitzung am Donnerstag trotz kritischer Haushaltsreden nach und nach ihr Okay für das jüngste Werk von Kämmerer Willi Tenhagen. Und das, obwohl der Haushaltsplan 2023 mit einem Minus abschließt: in Höhe von 2,2 Millionen Euro.