Traktorpulling in Sonsbeck : Traktoren lassen ihre Muskeln spielen

75 Meter schaffte der Deutz 6206 von Vivien Vennemann mit seinen unter 3,5 Tonnen Gewicht in der Klasse bis 4,5 Tonnen. Foto: Randolf Vastmans

Sonsbeck Das Traktorpulling auf einem Acker in Sonsbeck konnte wieder halbwegs normal stattfinden. Die PS-starken Arbeitsmaschinen werden extra für diese dreitägige Veranstaltung umgebaut und aufgemotzt.

Schwarze Wolken quollen aus den Auspuffen der PS-Giganten beim Traktorpulling am Lichtweg in Sonsbeck, ein „No Go“ in den Augen vieler Umweltschützer. Und doch sei die Veranstaltung CO 2 neutral abgelaufen, versicherten die Veranstalter. Denn bei dem Treibstoff in den Tanks der Schlepper habe es sich um C.A.R.E.-Diesel gehandelt, der aus Pflanzen gewonnen wird. „Natürlich setzen die Traktoren CO 2 frei , erklärte Christian Keisers vom Trecker Treck Team Sonsbeck, das das Spektakel seit zwölf Jahren veranstaltet, „aber es handelt sich lediglich um die Menge, die die Pflanze vorher aufgenommen hat.“ Das sei zwar teurer als normaler Diesel, aber man sei sich seiner Verantwortung der Umwelt gegenüber bewusst.

Dass der Sport beliebt ist, sah man an der internationalen Teilnehmerliste. Aus Deutschland, Finnland, Dänemark, der Schweiz, den Niederlanden und Belarus waren die Teams zu dem dreitägigen Event angereist, um mit ihren Traktoren die tonnenschweren Gewichte über die hundert Meter vom Start entfernte Ziellinie, den so genannten Full Pull zu schleppen. „Je weiter man kommt, umso größer wird der Widerstand des mit Gewichten beladenen Bremswagens“, so Keisers. Aufgeteilt in 21 Leistungsklassen, von der 500-Kilogramm-Standard Klasse bis zur Acht-Tonnen-Bauernklasse, traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.

Auch Teilnehmer Vivien Vennemann macht zusammen mit ihrem Freund alles am Trecker selbst. „Zuhause stehen noch ein paar“, sagt die 26-Jährige. Foto: Randolf Vastmans

Info 3G-Regel musste eingehalten werden Das Event Von Freitag bis Sonntag stand Sonsbeck im Zeichen des Traktorpullings. „Wir sind alle froh“, so Keisers, „dass es wieder halbwegs normal abläuft.“ Wer das Spektakel besuchen wollte, musste sich an die 3G-Regel halten. Nun hoffen alle, dass auch 2022 die Wiese am Lichtweg von den Treckern zerpflügt werden kann.

Jeder Schlepper werde vor seinem Auftritt gründlich nach Vorgabe der „Deutschen Trecker Treck Organisation“ (DTTO) geprüft, sagt Keisers. Dabei gehe es einmal um das richtige Gewicht laut Leistungsklasse, aber auch die Sicherheit sei enorm wichtig, denn niemand wolle, dass einer der hochgezüchteten Motoren platze. Heino Weyhofen vom Team Sonsbeck ist seit 15 Jahren dabei. Auch eine seiner beiden Töchter, Christina sowie sein Schwiegersohn in Spe, Rene Vermöhlen, fuhren mit. Wie die meisten Trecker, handelt es sich auch bei seinen um normale, die ihre Arbeit üblicherweise auf dem Acker verrichten und extra fürs Pulling umgebaut werden. Die Umbauarbeiten übernimmt der 48-jährige selbst. „Zwischendurch“, so Weyhofen mit einem Augenzwinkern, „fahre ich noch die Kühe melken.“ Ihm gehe es mehr ums Hobby und die Geselligkeit.