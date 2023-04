Fotos Blick in die Tomaten-Gewächshäuser in Hamb

Nachhaltige Produktion gehört zum Leitbild des Gemüseanbauunternehmens, das nicht nur in Hamb Gemüse anbaut, sondern auch in St. Tönis, Neurath bei Grevenbroich und Hemmingstedt in Schleswig-Holstein. Am Hauptstandort in Tönisvorst werden zum Beispiel Chilis und Paprika produziert.