Ratssitzung in Sonsbeck : Toilette am Skatepark steckt in der Warteschleife

Toilette am Skatepark steckt in der Warteschleife

Sonsbeck Im Haushalt 2022 ist kein Geld für den Bau einer WC-Anlage für den Sonsbecker Freizeitpark eingeplant. Die Mehrheit im Rat stimmte dagegen. Doch auch der längst versprochene Zugang zur Toilette im SV-Vereinsheim ist noch nicht fertig. Da soll sich jedoch bald etwas tun.

Die Tage werden wieder länger und wärmer. Das Leben kehrt auf den Spielplatz und die Skateanlage an der Parkstraße zurück. Doch noch immer gibt es an der Freizeitfläche für Besucher keine Möglichkeit, zur Toilette zu gehen. Die zumindest vorübergehende Lösung, einen Zugang zu den WC-Anlagen des Vereinsheims des SV Sonsbeck zu schaffen, ist bislang nicht umgesetzt worden. SPD, BIS und Grüne stellten im Rat daher erneut den gemeinsamen Antrag, eine barrierefreie Trockentoilette am Skatepark zu errichten und dafür in diesem Jahr 130.000 Euro einzuplanen. Die CDU lehnte den Vorschlag jedoch ab. Auch ein Sperrvermerk konnte die Mehrheitsfraktion nicht überzeugen.