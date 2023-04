Grillseminar mit Christian Holz aus Sonsbeck Fünf Tipps und Mythen rund ums Grillen

Zwei-Zonen-Grillen Der Fleischsommelier unterscheidet zwischen dem direkten und indirekten Grillen. Beim direkten Grillen liegen die Speisen über der Glut und bekommen hohe Hitze ab. Damit sie nicht verbrennen oder übergaren, rät Holz zur zweiten Zone: neben der Glut. Dort herrschen Temperaturen um 80 Grad. Nach einigen Minuten in hoher Hitze (je heißer, desto besser), bei der die Röstaromen entwickelt werden konnten, geht’s anschließend also zum Fertiggaren in die sogenannte Ruhezone. Beim Steak gilt zum Beispiel: Je nach Dicke zwei bis drei Minuten pro Seite in Zone eins, und anschließend für fünf Minuten pro Zentimeter Dicke in Zone zwei.