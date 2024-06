Tipps vom Gartengestalter aus Sonsbeck Der grüne Schutz vor der Sonne

Alle träumen von sonnigen Tagen im Garten. Erst recht, nachdem der Sommer so lange auf sich warten ließ. Doch wenn das Quecksilber an die 30-Grad-Marke herannaht und die Sonne vom Himmel unbarmherzig herniederbrennt, dann suchen die meisten Menschen instinktiv nach einem schattigen Plätzchen. Im Garten liegt dieser oft unter einem Sonnenschirm. „Doch Pflanzen bieten neben allen anderen Qualitäten, die sie haben, besonders angenehmen Schatten“, sagt Gartengestalter Erik Peters. Mit seinem Betrieb in Sonsbeck gehört er zu den Gärtnern von Eden, einem genossenschaftlichen Zusammenschluss von rund 50 Garten- und Landschaftsbauerinnen und -bauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich alle auf Planung, Anlage und Pflege individueller privater Gärten spezialisiert haben. Erik Peters erklärt die Vorteile natürlicher Schattenspender und gibt Tipps, wie sie im eigenen Garten integriert werden können.