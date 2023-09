Aufruf an die Bürger Sonsbeck sucht Wohnraum für geflüchtete Menschen

Wer eine Wohnung anbieten kann oder Fragen dazu hat, kann sich vertrauensvoll an die Gemeindeverwaltung, an Ira Sawatzki unter Tel. 02838 36124 oder per E-Mail an E-Mail ira.sawatzki@sonsbeck.de sowie an Sina Büchner-Fockenberg unter Tel. 02838 36158, E-Mail sina.buechner-fockenberg@sonsbeck.de wenden. Die Angebote werden dort koordiniert und Interessierte individuell zur Gestaltung des Mietverhältnisses beraten.