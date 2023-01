Ehrenamtliche Richter Sonsbeck sucht Schöffen

Die Gemeinde Sonsbeck sucht Bewerber, die in der Amtszeit von 2024 bis 2028 als Schöffen tätig sein möchten. Die eheranamtlichen Richter werden am Amtsgericht Rheinberg und Landgericht Kleve als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck schlägt doppelt so viele Kandidaten, wie an Schöffen benötigt werden, dem Wahlausschuss beim Amtsgericht vor. Gesucht werden zwei Frauen und Männer.