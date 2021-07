Kreisweit Platz eins in zwei Kategorien : Sonsbeck stellt beim Stadtradeln neue Bestmarken auf

Sonsbeck Die Gemeinde verteidigt im Kreis ihre Spitzenposition bei der relativen Wertung der Teilnehmer. Erstmals gibt’s auch für die Kilometerleistung Platz eins.

Zum fünften Mal hat sich die Gemeinde Sonsbeck in diesem Jahr am bundesweiten Mobilitätswettbewerb Stadtradeln beteiligt. In allen Kategorien konnten auf Gemeindeebene Bestmarken aufgestellt werden: 809 aktiv Radelnde, 38 Teams und 88.996 gefahrene Kilometer schmücken die Bilanz.

Mit dieser Kilometerleistung belegt die kleinste Kommune erstmals im Kreis Wesel den ersten Platz in der relativen Wertung. Umgerechnet auf die Anzahl der Sonsbecker Bürger ist demnach jeder Einwohner 10,06 Kilometer geradelt. Auch den Wanderpokal in der relativen Wertung der aktiven Teilnehmer konnte Sonsbeck verteidigen . 9,1 Prozent der Gesamtbevölkerung haben sich am Stadtradeln beteiligt – das ist erneut Spitzenposition im Kreis.

Zusätzlich zu den lokalen Wertungen in den Kommunen verleiht das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel Preise an die fahrradaktivsten Schulklassen und Kindergärten im Kreis. Die Auszeichnung für den kreisweit fahrradaktivsten Kindergarten geht 2021 – wie bereits in den Vorjahren – an den Katholischen Kindergarten St. Maria Magdalena in Sonsbeck (150 Euro). Auch der zweite Platz in der Kategorie geht an einen Kindergarten in Sonsbeck, und zwar an den DRK Lichtgarten.