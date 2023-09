Das ist für den Umzug in Sonsbeck geplant St.-Martin-Verein hat nach 30 Jahren neuen Vorsitz

Auch wenn es zum diesjährigen St.-Martinszug in Sonsbeck am Samstag, 11. November, noch etwas hin ist, die Vorbereitungen für einen der größten Umzüge in der Region laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung, zu der der Vorstand des St.-Martin-Vereins Sonsbeck ins Pfarrheim St.-Maria-Magdalena eingeladen hatte, bot der Vorsitzende, Johannes Jansen, schon jetzt einen interessanten Einblick in die laufende Planung.