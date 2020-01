Schützentradition in Sonsbeck : St.-Anna-Schützen starten ins Jubiläumsjahr

Sonsbeck Das Winterfest zum Auftakt war bereits ein Erfolg. Der Terminkalender ist aber noch prall gefüllt.

Der Brudermeister skizzierte die vielen Termine für das Jubeljahr. Den Ehrenamtsabend der Gemeinde hatte die Bruderschaft mit organisiert. Auch das Winterfest liegt schon hinter ihr. Am 28. März stehen der dritte Dorfaktionstag und das Gemeindepokalschießen, das St. Anna ausrichtet, auf dem Plan. Die wichtigsten Termine: 9. April Fußwaschung in der Pfarrkirche, 19. April Vereinsfrühstück vermutlich mit Vergabe der NRW-Ehrenplakette zum 400-jährigen Bestehen, 24. bis 29. April Rom-Wallfahrt, 14. Juni Kevelaer-Wallfahrt, 19. bis 21. Juni 700-Jahr-Feier der Gemeinde mit einem Stand der Bruderschaft, 27. Juni Vogelschießen, 11. bis 13. Juli Schützenfest mit Jubiläumsball und Umzug. Die Gerebernusprozession und das anschließende Fest am 19. Juli organisiert die Bruderschaft mit, wie auch den Einkehrtag der Schützen des Bezirksverbandes Moers mit Messe in der Pfarrkirche und Versammlung im Haus Maria Magdalena.