„Mobil zum Nulltarif“ : Sponsoren ermöglichen neuen Leihwagen für Sonsbecks Vereine

Info

An dem Projekt als Sponsor beteiligt sind: Firma Terhoeven GmbH & Co.KG, Kinder- und Damenmode Pumuckel, Pflegeteam Vita, Langen & Langen GbR, Bestattungen Peters, Adler Apotheke, Das kleine Gartencafe, Hess Werkstoff – Prüfgeräte, NMT Dr. Neumann Mineralgusstechnik GmbH & Co. KG, 4Diver Tauchsport, REWE Peters EH oHG, Schulz Agrar & Mietservice, Hans-Jürgen und Rosemarie Brunngraber Betriebs GmbH, Grütters GmbH (alle aus Sonsbeck), Autolackiererei Frank Böhm (Kevelaer), Bauunternehmung Blask-Stamsen GmbH & Co. KG (Neukirchen-Vluyn), TIMM GmbH & Co. KG, Pflege und Gesundheit (Xanten), Autolackiererei Track (Kevelaer), die Sparkasse am Niederrhein (Moers).