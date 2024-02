Spiel- und Sportkreis Labbeck Für 45 Kleinkinder ehrenamtlich im Einsatz

Info

Termin Der Spiel- und Sportkreis Labbeck plant zusammen mit dem Förderverein des Labbecker Kindergartens eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse am Samstag, 16. März, von 11 bis 15 Uhr im Pfarrheim Labbeck. Wer selbst einen Verkaufstisch anmelden möchte (zehn Euro Gebühr) kann sich bis Freitag, 1. März, per E-Mail an kindergartenlabbeck@web.de wenden. Der Erläs kommt der Kita und dem Spielkreis zugute.