Nach langjährigen Debatten Warum es nun doch Spender für Hundekotbeutel in Sonsbeck gibt

Nun befindet sich in Sonsbeck jeweils ein Spender in den Bereichen Rodekampsweg/Ecke Zur Licht, Pachland/Ecke Lichtweg und Parkstraße/Ecke Leypäche am Fußweg zum Regenrückhaltebecken. In Labbeck wurde ein Spender entlang der Schulstraße in Höhe des Dorfplatzes angebracht sowie in Hamb an der Ecke Hülsstraße/Holländische Straße/Am Hülshof. Wie die Verwaltung mitteilt, erhalten Bürger die biologisch abbaubaren Hundekotbeutel aber auch weiterhin kostenlos an den Ausgabestellen: Rathaus, BFT-Tankstelle, AVIA-Tankstelle und in der Bücherei in Hamb.