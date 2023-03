Debatte um saubere Spazierwege in Sonsbeck Rat lehnt Spender für Hundekotbeutel am neuen Spielplatz ab

Bereits seit dem Jahr 2013 fordert die SPD jährlich, dass in der Gemeinde Spender für Hundekotbeutel aufgestellt werden. Stets ist die Fraktion mit dem Antrag bei der Ratsmehrheit abgeblitzt. Diesmal beschränkte sich die Forderung explizit auf die Spazierwege am Spielplatz. So sollte jeweils ein Spender an den beiden Zugängen aufgestellt werden. In anderen Kommunen gehörten Kotbeutelspender zur Standard-Ausstattung, lautet die Argumentation.