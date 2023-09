Bürgermeisterwahl in Sonsbeck Kreis-SPD stellt sich hinter Bogedains-Kandidatur

Die Neuwahlen in Sonsbeck sind notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Heiko Schmidt nach neun Jahren Amtszeit am 30. Juni in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist. Er leidet an einer Krebserkrankung und wurde seit rund einem Jahr bereits im Rathaus vertreten. Seine Partei, die CDU, hat Mitte August auf einer Aufstellungsversammlung geschlossen Matthias Broeckmann zu ihrem Bürgermeister-Kandidaten für den 12. November bestimmt. Mit ihm und Nadine Bogedain stehen also zwei Kandidaten zur Wahl.