Ehrenamt in Sonsbeck : Sparkasse verlost dreimal 250 Euro

Sonsbeck Die Herzsportgruppe Sonsbeck, die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr und die Schießgruppe der St.-Antonius-Bruderschaft Hamb erhielten jeweils 250 Euro Extra-Spende der Sparkasse am Niederrhein.

Leni Grins von der Herzsportgruppe sagte erfreut: „Ich habe sofort den Aktivkatalog zur Hand genommen. Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern werden wir jetzt aussuchen, welche Sportgeräte wir für das Geld bestellen können. Das ist einfach super.“ Normalerweise treffen sich die Aktiven der beiden Herzsportgruppen dienstags in der Turnhalle der Grundschule und freitags in Räumen von St. Bernardin in Kapellen. „Wir freuen uns schon darauf, wenn es wieder losgehen kann“, so Grins. Sie selbst wird bald 80 Jahre alt und engagiert sich schon 20 Jahre lang ehrenamtlich. „Wir suchen händeringend Ehrenamtliche“, betonte sie.