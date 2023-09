Sparkasse belohnt das Ehrenamt Geld-Geschenke für Sonsbecker Vereine

Interessante Talk-Gäste, unterhaltsame Geschichten und eine spannende Ziehung von Extra-Spenden erlebten jetzt rund 180 Vereinsvertreter beim Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein in Sonsbeck. Die Feuerwehrleute des Sonsbecker Löschzugs hatten ihr Gerätehaus festlich herausgeputzt. Das Blasorchester Lohmühle stimmte die Gäste auf einen kurzweiligen Abend ein. Dazu trug auch die gute Nachricht der Verwaltungsratsvorsitzenden Claudia van Dyck bei: „In diesem Jahr unterstützt die Sparkasse die ehrenamtliche Arbeit in Sonsbeck, Labbeck und Hamb mit 30.162 Euro.“