Sonsbecker Theatergruppe probt für neue Komödie Wohngemeinschaft wider Willen

Wenige Monate nachdem „Die Erbtante“ ihre letzte Ruhe gefunden hat, probt das Sontheater wieder an einem neuen Stück. Dabei schien es zunächst gar nicht so leicht, nach dem überwältigenden Bühnenerfolg des vergangenen Jahres eine Komödie zu finden, die an Tempo, Witz und Komik noch eins drauflegt. „Unmöglich?“, fragt der zweite Vorsitzende der Sonsbecker Schauspielgruppe, Eberhard Schwenk, rhetorisch. „Wir haben lange suchen müssen, aber wir haben diese ,unmögliche‘ Komödie gefunden.“ Mit dem Stück „Trautes Heim – nie allein“ will das Ensemble das Publikum zum 25-jährigen Bestehen begeistern. Die Premiere ist am Freitag, 14. April. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 28. Januar, und am Sonntag, 29. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Kastell. Zum Inhalt: Major Alan Buxton (gespielt von Jürgen Kluth) hat nichts, außer Geldsorgen. Täglich flattern ihm unzählige Rechnungen und Mahnungen ins Haus. Und zu allem Überfluss hat seine Bank die Pension gepfändet, die er als Ex-Infanteriemajor von der Armee bezieht. Das einzige, was ihm nach seiner Scheidung geblieben ist, ist eine kleine Souterrainwohnung in einer viktorianischen Villa, die seiner Frau gehört.