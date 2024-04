Gelungene Premiere vom Sontheater Sonsbeck Irrungen und Wirrungen in der Hochzeitssuite

Regie führte wieder Christian Grune, der in dem Stück in die Rolle von Bill schlüpft. Der wacht morgens in einem Hotel nach einem durchzechten Junggesellenabschied ausgerechnet im Bett in der Suite auf, die für die Hochzeitsnacht mit seiner Braut Rachel (Jana Terhorst) reserviert ist, die er später am Tag heiraten will. Und das Schlimme ist: Neben Bill liegt eine Frau – und er weiß weder, wie sie heißt, noch, wie sie dahingekommen ist. Bill hat einen Blackout, kann sich an nichts erinnern – und Stück für Stück kommen die Erinnerungen wieder.