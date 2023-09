Das Sontheater probt für Aufführung Eine Komödie mit ernstem Hintergrund

Info

Vorstellungen Das Sontheater feiert am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Kastell die Premiere mit der Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel. Weitere Vorstellungen sind an folgenden Tagen geplant: am Samstag, 21., Freitag, 27. und Samstag, 28. Oktober jeweils um 20 Uhr, außerdem am Sonntag, 22. Oktober, um 18 Uhr.

Darsteller Christian Grune und Regina Leurs spielen in dem Theaterstück in drei Akten (es geht über eine Stunde und 40 Minuten, Pause ist nach dem zweiten Akt) das Ehepaar Arnold und Kathrin, Dieter und Marion Kluth sind in den Rollen des befreundeten Ehepaares Götz und Diana zu sehen. In dem Stück geht es um ein ernstes Thema: Die Organspende. Deswegen wird bei den Aufführungen im Kastell auch Info-Material zum Thema ausgelegt, für die lebenswichtige Organspende geworben.

Karten Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro; Karten gibt sie bei Kindermoden Pumuckel an der Wallstraße 6 in Sonsbeck (Tel. 02838 96262) und online unter www.sontheater.de/tickets