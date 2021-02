Kostenpflichtiger Inhalt: Wechselunterricht an der Grundschule Sonsbeck : Halbe Klassen bedeuten nun doppelte Arbeit

Der Schulhof der Johann-Hinrich-Wichern-Schule. Foto: Beate Wyglenda

Sonsbeck An der Grundschule in Sonsbeck ist der Start in den Wechselunterricht geglückt. Lehrer müssen nun sowohl Präsenz- als auch Distanzunterricht anbieten. Schulleiter Martin Nenno hat bei aller Freude, die Kinder wieder begrüßen zu können, auch Bedenken.