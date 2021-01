Gesellschaft aus Sonsbeck : SeWo zahlt Mitarbeitern Corona-Prämie

Sonsbeck Durch die Corona-Pandemie haben die Mitarbeiter der Gesellschaft SeWo höhere Belastungen im Arbeitsalltag. Das Unternehmen hat ihnen deshalb einen Bonus gezahlt – als Dank für die „enorme Einsatzbereitschaft unter diesen äußerst ungewöhnlichen Umständen“

Die Gesellschaft SeWo mit Sitz in Dinslaken, Sonsbeck und Oberhausen unterstützt seit mehr als zehn Jahren Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen im Alltag – entweder in der eigenen Wohnung, innerhalb einer Wohngemeinschaft oder in einem sogenannten Sozialraum. Während der Corona-Pandemie werde diese Unterstützung uneingeschränkt fortgesetzt und sogar noch ausgeweitet, wenn Werkstätten für Menschen mit Behinderung wegen der Pandemie schließen müssten und eine Rund-um-die-Uhr-Unterstützung der Kunden zu Hause notwendig werde, erklärte Klomp.