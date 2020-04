Sonsbeck : Seniorenheim-Bewohner nach Corona-Infektion gestorben

Sonsbeck Der Bewohner eines Seniorenheims in Sonsbeck ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Das Virus ist noch bei weiteren Menschen in der Einrichtung nachgewiesen worden.

Ein 86 Jahre alter Mann aus Sonsbeck ist nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus gestorben. Das teilte der Kreis Wesel am Mittwoch mit. Demnach hatte der Mann bis zu seiner Einlieferung in das Krankenhaus in der Senioreneinrichtung St. Gerebernus in Sonsbeck gelebt. Fünf weitere Bewohner und eine Pflegekraft seien ebenfalls erkrankt, erklärte der Kreis Wesel. Die Infektionen waren in der vergangenen Woche festgestellt worden.