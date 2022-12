Naturerlebnis in Sonsbeck Klima-Klassenzimmer am Dürsberg

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Kreisverband Wesel, entwickelt aktuell ein neues Projekt für den Klimawald-Erlebnis-Lehrpfad am Sonsbecker Dürsberg. In den letzten Monaten wurde ein Konzept für ein „Grünes Klassenzimmer“ nach den Grundsätzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgearbeitet. Von März an sollen am Dürsberg pädagogisch wertvolle Bildungsprogramme zum Thema Wald und Klima angeboten werden. Schulen können sich ab sofort dafür anmelden.