Schützenkirmes und Pfarrfest in Hamb : Feierlaune rund ums Hubertushaus

Sonsbeck-Hamb Am Wochenende verschmelzen das Schützenfest der St.-Antonius-Bruderschaft und das Familienfest der Hamber Vereine zu einem Riesenevent.

Rund ums Hubertushaus in Hamb ist am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, Partystimmung angesagt. Denn die St.-Antonius-Schützenbruderschaft veranstaltet ihr Schützenfest, zeitgleich feiert die Vereinsgemeinschaft aller Hamber Vereine das Pfarr- und Familienfest.

Die Hamber Kirmes beginnt am Samstag in den frühen Morgenstunden mit dem Wecken von Vorstand, König und Thron. Um 17 Uhr ziehen die Schützen dann durchs Dorf. Am Parkplatz an der Kirche angekommen, wird zu Ehren des neuen Königspaares Thomas und Heike Lemmen und den Ministerpaaren Andreas und Andrea Meiser sowie Bodo und Anja Reimer die Parade und das Fahnenschwenken durchgeführt. Musikalisch begleitet wird der Umzug vom Musikverein Harmonie Sonsbeck-Labbeck sowie dem Tambourcorps Bönninghardt.