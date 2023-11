Neue Pläne zur Belebung Wie Sonsbecks Schützenfest künftig aussehen soll

Einen Schützenkönig hat es in diesem Jahr nicht gegeben, die Kirmes fand aufgrund der kurzfristigen Absage von Schaustellern nur in deutlich abgespeckter Form statt. Grund genug für die Sonsbecker Schützenbruderschaften Sankt Anna, Sankt Marien und Sankt Sebastianus, einen gemeinsamen Zukunftsworkshop durchzuführen, mit dem Ziel, Ideen und Maßnahmen zu entwickeln, um die Zukunft des Schützenwesens in Sonsbeck zu sichern. Bei dem Workshop nahmen Vertreter aller drei Bruderschaften teil.