Büttensitzung im Hubertushaus Hamber Schützen starten närrisch ins Jubiläum

Unter dem närrischen Motto „Die Bruderschaft ist 100 Jahr! Hamb Helau!!! Das ist doch klar!“ beginnen die Feiern im Jubiläumsjahr der Hamber Schützenbruderschaft mit einer Büttensitzung im Hubertushaus. Diese findet am Samstag, 3. Februar, ab 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) statt und soll mit Büttenreden, Sketchen sowie Tanz- und Gesangseinlagen die Jecken in ausgelassene Stimmung versetzen. Bunte, schrille Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. „Im Anschluss an das offizielle Programm klingt der Abend – oder frühe Morgen – in einer rauschenden Karnevalsparty aus“, teilt die Bruderschaft weiter mit. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Der Eintritt kostet acht Euro. Für Getränke, Musik und Spaß sei bestens gesorgt, so die Schützen. Essen und Leckereien dürfe jeder selbst mitbringen.