Jubiläumsfest zum 100-Jährigen Hamber Schützen laden ein zum Krönungsball

Los geht der Festtag um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Antonius-Kirche. Um 17 Uhr beginnt der Festumzug durchs Dorf mit musikalischer Begleitung des Musikvereins Sonsbeck-Labbeck. Ab 20 Uhr wird schließlich der Krönungsball im Festzelt am Hubertushaus gefeiert. Für Stimmung will dann die Concorde-Partyband sorgen.