Frühlingsmarkt in Sonsbeck : Frühlingsmarkt auf dem Alttorplatz

Sonsbeck Zahlreiche Besucher in Sonsbeck nutzten das herrliche Wetter zum Bummeln für die gute Sache.

Die Kunden deckten sich nicht nur mit Süßwaren, Obst, Säften, Eiern, Gemüse, Marmelade und Likör ein, auch Textilien, Deko- und Geschenkartikel der besonderen Art fanden viele zufriedene Käufer. Auch Frühlingsblumen gab es an verschiedenen Ständen in Hülle und Fülle. Wie schon so oft boten Maria und Ernst Janßen wieder hübsche Schürzen und schöne Gartendekoration an. „Wir unterstützen mit dem Verkauf unserer selbst gemachten Artikel die ,Aktion pro Humanität’“, erklärte das Ehepaar. Die Eheleute zeigten stolz ein Foto, auf dem Kinder im afrikanischen Niger zu sehen waren, die glücklich über das frische Trinkwasser aus einem Brunnen waren, den die Hilfsorganisation hatte bauen lassen.