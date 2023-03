Problemstoffentsorgung leicht gemacht Schadstoffmobil wieder in Sonsbeck auf Sammeltour

Am Dienstag, 14. März, ist in der Gemeinde Sonsbeck das Schadstoffmobil unterwegs, um Sonderabfälle aus privaten Haushalten einzusammeln. Es besteht auch die Möglichkeit, Elektrokleingeräte abzugeben. Typische Kleingeräte sind Rasierapparate, Föne, Taschenrechner, Wecker oder Telefone. Größere Geräte können gratis am Wertstoffhof in Birten abgegeben werden. Infos dazu finden sich im Abfallkalender. Das Schadstoffmobil steht am Dienstag von 8.30 bis 10 Uhr in Hamb auf dem Parkplatz an der Kirche, von 10.30 bis 12.30 Uhr in Sonsbeck auf dem Neutorplatz und von 14 bis 16 Uhr in Labbeck auf dem Dorfplatz. Das Fahrzeug ist mit einem Chemielaboranten besetzt, der die Zuordnung der unterschiedlichen Sonderabfälle vornimmt. Zur Erleichterung der Zuordnung wird gebeten, Aufkleber auf den Gebinden zu lassen. Beipackzettel oder Erklärungen, aus denen die Art des angelieferten Stoffes hervorgeht, sollten ebenfalls bei den Abfällen belassen werden. Flüssige Stoffe müssen in fest verschlossenen Behältern angeliefert werden. Durch das Schadstoffmobil werden Alt-Lacke, Altfarben, Lösemittelgemische, Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmittel und ähnliche toxische Stoffe wie Pestizide, Altmedikamente, Altbatterien und Laborchemikalien aus dem Hobbybereich entsorgt. Die Verwaltung bittet dringend darum, von der angebotenen Möglichkeit, seine Sonderabfälle abzuliefern, Gebrauch zu machen.