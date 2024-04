40 Jahre Städtepartnerschaft in Sonsbeck Sandwich-Komitee startet Training fürs England-Spiel

Die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Sonsbeck und Sandwich und der Empfang der Gäste aus England rückt näher. Die Freunde von der Insel sind am Christi Himmelfahrt-Wochenende vom 10. bis zum 12. Mai zu Gast. Doch es wird nicht ausschließlich freundschaftlich zugehen. Wie berichtet, gehört zur Tradition der gegenseitigen Besuche der Wettkampf im Kneipenspiel Bat & Trap. Die Sonsbecker wollen ihren englischen Gästen in diesem Jahr wieder den Wanderpokal abluchsen. Und dafür startet nun ein Training, es werden auch noch weitere Mitspieler gesucht. Die Mitglieder des Sandwich-Komitees sowie alle Interessierten treffen sich am Donnerstag, 11. April, um 18 auf dem großen Bolzplatz (Wiese) hinter der Grundschule in Sonsbeck. „Mit viel Spaß und einem gemeinsamen Austausch wird Bat & Trap gespielt“, schreiben die Initiatoren. Bei dem in Kent traditionellen Kneipenspiel wird ein schwerer Gummiball, ähnlich einem Lacross-Ball, an einem Ende einer „Falle“, einer niedrigen Holzkiste mit Wippmechanismus, platziert. Der Schlagmann muss dann erst auf den Wipphebel schlagen, um den Ball in die Luft zu befördern, und dann den Ball zwischen zwei Pfosten des Gegners schlagen. „Die Engländer sind leider sehr gut darin, im letzten Jahr haben sie den Pokal gewonnen“, so Jürgen Schönauer, der zum Organisationsteam gehört. Etwas Training kann also nicht schaden, um den Wanderpokal nach Sonsbeck zu bringen. „Dazu bietet sich auch noch einmal die Gelegenheit, sich über die Vorbereitungen der Aktivitäten zu informieren, wenn die Freunde aus Sandwich in Sonsbeck sind“, ergänzt Mitorganisator Johannes Jentjens.