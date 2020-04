700-jähriges Bestehen : Sonsbeck sagt die Straßenparty zum Jubiläum ab

Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt hat das Straßenfest abgesagt, auf das auch er sich „schon so lange so sehr gefreut“ habe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Die Corona-Pandemie überschattet die Feierlichkeiten aus Anlass des 700-jährigen Bestehens der Gemeinde Sonsbeck. Bürgermeister Heiko Schmidt hat am Mittwoch nach Absprache mit dem Heimat- und Verkehrsverein (HVV), den Gastronomen und der Werbegemeinschaft die für den 20. Juni geplante Straßenparty abgesagt.

Die Vorbereitungen fürs Jubiläumswochenende liefen auf Hochtouren, so der Bürgermeister. Vieles sei „in trockenen Tüchern“, es blieben „nur noch Feinabsprachen“, bis die Corona-Krise alles zum Stehen brachte. Die werde wahrscheinlich noch länger andauern. Es sei nicht absehbar, wann wieder größere öffentliche Veranstaltungen zulässig seien, so die Einschätzung des Bürgermeisters. Nun aber stehe die „detaillierte und kostenpflichtige Planungsphase“ an. Daher habe man sich jetzt „schweren Herzens entschieden“, die Straßenparty Ende Juni nicht zu feiern. „Das gesundheitliche und wirtschaftliche Risiko ist derzeitig leider zu groß“, begründet Schmidt die Absage.

Am Jugendaktionstag am Freitag, 19. Juni, sowie am Brunnenmarkt mit Vereinsmeile am Sonntag, 21. Juni, will die Gemeinde aber festhalten. Das Jubiläumskomitee werde Ende April prüfen, welche Spielräume es für beide Veranstaltungen gebe und unter welchen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sie durchgeführt werden können. Anschließend würden die teilnehmenden Vereine und Institutionen informiert. Unterdessen seien auch erste Überlegungen angestellt worden, einen Ersatz für das große Gemeindefest auf die Beine zustellen, so der Bürgermeister.