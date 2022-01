Sonsbeck Mit diesem Lösungssatz hat die Sonsbeckerin Gabriele Schepers-Wittig einen der Hauptpreise beim RP-Silvesterrätsel gewonnen: einen Goldbarren der Volksbank Niederrhein.

Schwer fiel Gabriele Schepers-Wittig die Beantwortung der Fragen rund um Ereignisse aus dem Jahr 2021 in Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten nicht, wie sie erzählt. Nicht nur, weil sie täglich die Zeitung liest. Die Sängerin lebte viele Jahre in Xanten, ist vor drei Jahren nach Sonsbeck gezogen. Sie ist als Organistin in der Evangelischen Kirchengemeinde in Büderich tätig und als Leiterin des Sonsbecker Musikensembles „La Passione della musica“ bei Konzerten in der ganzen Region unterwegs. „Ich bin mit allen Kommunen irgendwie verbunden und kenne mich dort ganz gut aus“, sagt die Gewinnerin. Sie gesteht aber auch: „Ein bisschen Pokern gehört dazu.“ Bei kniffligen Fragen habe sie sich schon mal an den möglichen Antwort-Buchstaben danach orientiert, in der Folge ein sinnvolles Wort zu erhalten.