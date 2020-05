Nach Protesten aus Sonsbeck : Kooperationsstandort ist gestrichen

Sonsbeck Aufatmen in Sonsbeck: Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat seinen Entwurf für den Regionalplan Ruhr geändert. Nach Widerstand aus der Gemeinde ist dort kein Kooperationsstandort für Gewerbe und Industrie mehr vorgesehen.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) verzichtet auf den umstrittenen Kooperationsstandort in Sonsbeck. Nachdem eine „Vielzahl von Stellungnahmen“ dazu eingegangenen und ausgewertet worden seien, sei er nicht mehr Gegenstand der Planungen, bestätigte eine RVR-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. „Das wird die Sonsbecker freuen“, sagte Heinz-Peter Kamps. Der Sonsbecker ist CDU-Vertreter im Ruhrparlament, also der Verbandsversammlung des RVR.

Der RVR hatte im Südwesten von Sonsbeck ein knapp 43 Hektar großes Gebiet für Industrie und Gewerbe geplant. Das war Teil des neuen Regionalplans gewesen. Der Kooperationsstandort sollte südlich des Gewerbegebiets Peterskaul liegen, an der westlichen Seite der Alpener Straße etwa zwischen Heideweg und Stadtveener Straße. Die Sonsbecker CDU beurteilte diesen Plan zunächst positiv, sprach sich aber für eine kleinere Fläche aus, also für 24 statt 48 Hektar. In der Bevölkerung dagegen, vor allem in der Landwirtschaft, waren viele gegen den Standort. Später wollte der RVR die Planungen des Kooperationsstandorts vorziehen. Über sie wäre dann entschieden worden, bevor der Regionalplan insgesamt beschlossen worden wäre. Daraufhin forderte auch die CDU, dass der Kooperationsstandort aus dem Entwurf für den Regionalplan Ruhr komplett gestrichen wird. Das hat die Verwaltung des RVR nun getan, und Kamps rechnet damit, dass eine Mehrheit der Verbandsversammlung dem Verwaltungsvorschlag zustimmen wird.