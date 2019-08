Festival in Sonsbeck : Rock, Punk, Reggae und Ska am Dick

Rock, Punk, Reggae und Ska am Dick

Festival in Sonsbeck

The Muncheese traten als erste Band beim 16. Rock-am-Dick-Festival auf. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck 999 Gäste erlebten in Sonsbeck starke Bands unter anderem aus den Niederlanden und Großbritannien. Die Stimmung war wieder super.

Jedes Jahr zum Ende des Sommers hin ist es dasselbe Bild am Hamber Dyck: Hunderte von Musik, Tanz und Party liebenden jungen Menschen treffen sich auf einem riesigen Wiesengelände, das zu einem Festivalplatz umfunktioniert wird. Jetzt waren es wieder genau 999 Gäste, die die heiß begehrten Karten rechtzeitig ergattert hatten. Mehr als 999 Besuchern darf der Veranstalter, ein mehr als 50 Mitglieder zählendes Team, dem die Gründungsmitglieder vor 16 Jahren den Namen ALKO SBK (Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck) gegeben hatten, jedoch nicht auf das Gelände lassen. „Wir hätten bestimmt noch -zig Gäste mehr gehabt“, erklärte Sophia Küsters an der Kasse, wo sie mit ihrem Freund Michael Schönauer und mehreren weiteren Helfern die beliebten „Rock am Dick-Armbändchen“ als Zugangsberechtigung ausgab.