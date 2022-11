Christmas-Show in Sonsbeck : Rock-Größen geben Weihnachtskonzert

Bassist Martin Engelien hat unter anderem mit der Klaus-Lage-Band schon in mehr als 250 TV-Shows gespielt. Fotos: Sonkult Foto: Sonkult

Sonsbeck Der Verein Sonkult konnte international bekannte Musiker für seine Christmas-Show am Samstag, 3. Dezember, im Kastell gewinnen. Wer nach Sonsbeck kommt und wo es Karten gibt.

Sonsbecks Kulturverein Sonkult will mit einem „einzigartigen Weihnachts-Event“ die Vorfreude auf das Fest noch steigern. Unter dem Titel „Go Music‘s Magic Christmas Show“ kommen am Samstag, 3. Dezember, mehrere bekannte Profimusiker ins Kastell, um internationale Hits und Weihnachtssongs aus der Rock- und Pop-Geschichte im neuen Gewand auf die Bühne zu bringen. Das Konzert wird in Kooperation mit den Musikern Martin Engelien und Victor Smolski präsentiert.

„Der Vorabend des zweiten Advents ist ein toller Moment, um sich bei hochkarätig dargebotener Musik auf die Weihnachtszeit einzustimmen”, wirbt Sonkult-Vorstandsmitglied Ludger van Bebber. Für das Event seien international bekannte Hits und Weihnachtssongs aus der Rock- und Pop-Geschichte aufwendig und komplett neu arrangiert worden. Für eine perfekte Songauswahl stehe die jahrzehntelange Live-Erfahrung der beteiligten Musiker.

Schlagzeuger Micha Fromm stand schon mit Peter Maffay auf der Bühne. Foto: Sonkult

Mit dabei ist unter anderem Sängerin und Pianistin Svenja Schmidt, die schon vor ihrem Musikstudium in der Jazzabteilung an der Musikhochschule Köln mit ihrem Soul in der Stimme begeisterte. Seit 2001 tritt sie weltweit als Sängerin und Pianistin auf. Zudem tourt sie mit ihrer Band Smith rund um den Globus und arbeitet zurzeit an ihrem ersten Soloalbum.

Sänger und Keyboarder Martin Gerschwitz wurde in Solingen geboren und wanderte 1985 nach Kalifornien aus, wo er noch heute lebt und arbeitet. 1987 stieg er als Keyboarder bei der britischen Sängerin Lita Ford ein. Seitdem ist er ein begehrter Musiker und Sänger in Bands und Rock-Projekten wie Meat Loaf, Vanilla Fudge oder Eric Burdon & The New Animals.

Seit 2001 tritt Svenja Schmidt weltweit als Sängerin und Pianistin auf. Foto: Sonkult

Victor Smolski ist ein in Weißrussland geborener Musiker und Rennfahrer. 15 Jahre gehörte er der deutschen Heavy-Metal-Band Rage an und trat dort als Gitarrist, Produzent und Komponist in Erscheinung. 2001 wurde sein Song „Straight to hell“ für den Film „Der Schuh des Manitu“ verwendet und so auch weit über die Grenzen seines aktuellen Projektes „Almanac“ und des Heavy-Metals hinaus bekannt. Für das Weihnachtsevent im Kastell greift er wieder zur Gitarre.

Am Schlagzeug sitzt Micha Fromm aus Hannover, der bereits mit zahlreichen Künstlern und Bands gearbeitet hat, beispielsweise Johannes Oerding und Peter Maffay. Touren und Konzerte führten ihn quer durch Europa bis hin nach China.

Als Bassist und Produzent großer Acts wie der Klaus-Lage-Band oder auch an der Seite des 2005 verstorbenen deutschen Jazz-Giganten Albert Mangelsdorff bestritt Engelien über 250 TV-Shows. Seit mehr als 30 Jahren ist er mit seinem Bass ein Weltreisender und gastiert in allen Winkeln, wo es eine Steckdose gibt.